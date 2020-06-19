【特約報道】想身體健康，最緊要排毒！理論上大便愈早排清愈好，如果腸道蠕動得慢，大腸會吸乾大便內的水分，令大便會變硬；如果無法每日排便或隔日才有一次大便，腸毒會透過損傷的腸黏膜進入腸壁，藉由血液循環蔓延全身，久而久之形成很多問題，例如肥腫、腸道病變等。

所以多年來，我都有飲用排毒酵精的習慣。酵精的作用是溫和清除黏附在腸道壁的宿便，調整腸道環境。很多跟我多年的粉絲，都是靠飲用酵精，再配合我設計的「唐安麒宇宙飲食」，調理好腸道、提升代謝。

不過有朋友說最近飲酵精後，肚子一直咕嚕咕嚕響，但仍未有「下落」，問我是否要增加酵精飲用量。如果你飲食健康、常飲酵精，還是會有便秘情況發生，這一點或與腸道消化不良無關，而是由於肝火盛。

每到春夏，陽氣升發，陽氣從人的體表散發，令血管擴張，腦和心的血流相對減少，易造成氣滯血瘀、肝火旺盛、肝氣鬱結。肝火過旺會讓人容易上火，肝火一燒，則津液損耗變多，繼而殃及脾胃，腸道失潤，大便容易變得乾硬結實，誘發和加重便秘症狀。若本身生活繁忙、過度疲勞、熬夜、煙酒、情緒波動、鬱怒、思慮，都會進一步加重肝臟的負擔，更易發生肝火盛問題。

肝火盛，應清肝火，養陰潤燥，宜多進食高水分纖維的綠色食物如菠菜、瓜果、芹菜、四季豆以及海帶等，能清肝瀉火、潤腸通便。肝火便秘亦可以茶治療。民間有所謂「春飲花茶、夏飲綠茶、秋飲青茶、冬飲紅茶」之說，花茶用上茶葉與具有香氣的鮮花拌和，中醫亦愛以花作藥，例如金銀花、杭菊花、甘菊花、野菊花、款冬花、辛夷花及旋覆花等，都有清熱瀉火、解毒通便、抗炎、養肝明目作用。我建議有便秘的朋友，飲用玫瑰花草茶。玫瑰花性質溫和，有舒氣活血柔肝、消脂瘦身、嬌嫩肌膚、調血調經、消除疲勞等功效。對於中醫學上，因肝氣鬱結、氣不流通而導致的便秘特別有效。再飲用溫和的酵精，營養有效被吸收，腸道環境能調整過來，不再受便秘困擾。

食療茶療以外，亦可勤力疏通肝經。肝經循行的位置是在腿部內側，日常可以浸浴的方法，以38-42度水溫浸泡下半身，我習慣加入半瓶米酒一起浸浴，以加速血液循環。浸浴後再拍打大小腿，增強肝臟對血液的排毒功能，清除肝火。

便秘不一定關腸事，好好疏肝理氣，清肝火，自然能緩解熱結便秘問題。

排毒酵精：含高濃度酵素精華，可增強代謝，溫和清除黏附在腸道壁的宿便，調整腸道環境，改善排便狀況。

玫瑰草本茶：能快速將硬便軟化清走，舒氣活血柔肝，對於因肝氣鬱結、氣不流通而導致的便秘特別有效。

Profile

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。