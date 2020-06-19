潮人要識　3大上位日本銀器

日本銀器文化博大精深，除了被大家追捧多年的GORO'S外，日本國內一直有不少具潛質的銀器品牌冒起。今次《繽FUN星網》特別走訪本地銀器名所vinavast，為大家精選3個近期備受追捧兼風格各有特色的人氣品牌，等你睇啱款式就可以自己落舖慢慢砌番Set。

由日本職人加藤俊（Katou Shun）主理的銀器品牌SHUN.SILVER，推出的銀器單品分為Love、Life、Luck及Light四個系列，其創作靈感源自主理人對於人生的正面解讀，不僅將銀器視作一般配飾，更希望讓銀器設計成為佩戴者的「護身符」。與此同時，品牌主打的唐草（Karakusa）雕刻亦相當精緻，配合「點金」細節令銀器層次更突出，將這種從中國唐朝開始傳入日本的傳統圖案發揮得淋漓盡致。

另一個來自神戶的銀器品牌ALBATORY，主理人谷本浩平（Kohei Tanimoto）最擅長設計羽毛及老鷹，不論形態及紋理雕刻都做得相當出色。當中「金骨」及「銀骨」羽毛設計更將谷本浩平對手造銀器的專注徹底呈現，因其製作過程會比一般「點金」、「上金」及「先金」設計更為複雜，對於金及銀溶點掌握要求更高。而品牌推出的所有銀器設計，至今仍然是由谷本浩平一人親手製作，所以產量會相對較少，但就可以做到質量上的保證。

由文野榮治（Eiji Fumino）所創立的大阪銀器品牌FATE.CO，設計上以傳統印第安風格作基礎，並加入一些機車元素創作，經常會採用稻妻（閃電）、毒蛇及骷髏頭等機車文化中常見的圖案演繹設計。近日品牌更特別推出一系列加入松石（Turquoise）的別注版頸鏈，讓銀器迷在選購及組裝自己的頸鏈套裝時可有更多變化，簡單配上吊墜已輕易配襯出獨一無二的銀器造型。