伊能靜3歲愛女遭校園欺凌　秦昊掩面痛哭

51歲台灣藝人伊能靜與細自己10歲嘅內地藝人秦昊結婚後，誕下女兒小米粒，依家小米粒就快4歲，到咗入學嘅年紀，不過原來佢人仔細細就已經慘遭同學仔欺凌，老竇秦昊嬲到揚言要幫孩子出氣，不過就被秦媽媽嚴厲地大聲喝斥，終令秦昊忍唔住喺鏡頭前當場掩面痛哭。

秦昊、伊能靜夫妻檔參與大陸綜藝節目《婆婆和媽媽》，展現私下跟秦媽媽嘅互動，不過於新一期預告中，伊能靜談到米粒最近到去新學校返學，強調米粒係特別容易受欺負嘅孩子，學校有個男生曾撞到米粒，米粒同老師告狀後，該男生更常有意無意撞米粒。之後伊能靜再畀秦昊睇米粒上舞蹈課嘅片，片中有個男生刻意推米粒，而米粒都被推到牆邊都冇還手，反而笑笑口向伊能靜揮手，令秦昊難受心疼。

預告中見到秦昊不滿地敍述事發經過：「米粒舞蹈課的時候，那個小男孩就過來『咣』地擠米粒！」佢就似乎氣憤難平：「如果他家長教育不了的話，我現在坐飛機回去！」意圖為受欺負嘅愛女出氣！秦媽媽聽後即露出不認同嘅表情，指住秦昊嚴厲斥責：「你下一句話就不要講了！誰家孩子不是寶啊？就你家孩子是寶啊？」估唔到下一秒秦昊開始掩面，帶住哭腔：「妳別說了……別說這個。」