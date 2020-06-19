劉濤李小璐𢱑上女團騷遭拒？網友嘆心酸

大陸「逆齡」真人騷《乘風破浪的姐姐》請來伊能靜、寧靜、張雨綺、黃聖依、鍾麗緹等共30位「姐姐」參與演出，通過訓練和考核，最終嚴選出5位成員組成女團，聽落好似好Crazy，但實際上節目播出僅兩集，播放量已經破3億，成績驚人！而唔少圈中「逆齡」女星，一開始就已經出盡法寶𢱑上呢個騷，爭住分一杯羹！

近日就有大陸網友爆料稱，節目組一開始邀請過好多知名的女星，其中就包括劉濤，楊千嬅，陳妍希等等，只是當中有藝人當時並未有同意，後來見《乘》爆紅想再上，卻被導演組以人滿為由拒絕，網友稱有啲藝人甘願自降薪酬都遭到無情拒絕，只能無奈地等第二季消息。

期間網上傳出李小璐之前曾主動接觸節目組，試過與節目組同高層一同飯局，不過最終未見入圍，隨後喺節目開播後，即上載自己跳女團舞嘅片，仲加上浪花、小船、合十等Emoji，令人聯想到佢為上節目嘅心，搞到網友都大嗌心酸。

而劉濤就公開上載自己着上女團服嘅相，又嘟嘴單眼又叉腰，出盡力大騷少女一面，即被網友大讚Keep得好又靚女，佢早前玩直播時，又叫大陸藝人劉敏濤教佢跳女團舞，拗晒腰擺晒甫士咁，都得到唔少網友嘅稱讚，仲有網友估佢係《乘》第二季嘅熱門人選之一。