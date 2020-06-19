「掛耳染」大熱　點染最好睇？

不知道絲打們會否跟小記同一想法：一到夏天就想「改頭」換面，以新髮色示人。可是每次染髮前總會心大心細，既想染一些較突出顏色，又怕全頭染太高調，但一般挑染又略嫌感覺平凡。那不如試試「掛耳染」吧！所謂「掛耳染」其實就是將耳下一小撮頭髮挑染成顯眼的顏色，貴精不貴多，藏在「普通」的髮色下，低調又不失個性，相當有層次感。尤其以下3種顏色搭配，更是「掛耳染」的大熱配色，大家不妨參考！

【百搭黑 + 冷色調】

黑色向來都是帥氣又百搭的顏色，但在頭上就顯得有一些平凡。不過當配上冷感的顏色時，帥氣度就會翻倍上升。而且遇上愛惜頭髮而不敢染髮的女生，這種程度的染髮可最大的程度的保護髮質，卻又可以嘗試新造型。黑色頭髮與多種顏色碰撞，都能散發高貴神秘感，例如寶藍色和紫色便是很好的選擇。

【同色系搭配】

如果你本身已經染了髮色，那同色系的搭配就最不易出錯，特別是本身髮色比較突出的（如紅色、紫色、藍色等），選擇同色系又比髮色淺的顏色來染，既不改變原本風格又更有層次和個性。

【深淺色搭配】

如果想追求視覺上的碰撞，可一試奪目的深淺色組合。黑色可搭配金色、灰色、粉色、紫色，甚至白色都十分好看。而棕色、啡色的話，可搭配金色、黃色、橙色等。同樣的，如果你本身染了一個很淺的髮色的話，染一撮深色也能營造層次感，感覺亦相當自然。