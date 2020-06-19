金祐貞拍打戲冇用替身　池昌旭望做國民店長

韓國32歲男神池昌旭與20歲女星金裕貞合演的SBS韓劇《便利店新星》將於今晚接檔李敏鎬主演劇集《The King：永遠的君主》啟播，劇集改編自人氣網絡漫畫，以便利店為背景的愛情喜劇，講述女主角到男主角經營的便利店打工，發生的連串故事。

二人今午現身劇集發布會，曾經憑劇集《奇怪的拍檔》獲得「愛情喜劇達人」稱號的池昌旭，被問到想憑今次劇集獲得甚麼稱號時笑說：「要我親自講好似好尷尬，其實無論係咩稱號都好好，『國民店長』好似都唔錯，我飾演嘅店長有啲小氣，仲好頑固同心胸狹窄。」而作為劇中的「搞笑擔當」，池昌旭就指拍攝過程十分有趣，希望觀眾也看得開心。

金裕貞飾演的便利店兼職職員擁有驚人的運動能力和打架實力，導演指金裕貞在劇中要完成不少動作場面，假如要用替身，拍攝角度就會有限制，而金裕貞則親自完成了所有動作戲，出來的效果亦非常好，首次挑戰動作戲的金裕貞就表示：「因為我係新手，所以我覺得要努力去做，喺拍攝前好用心做準備，用拳頭同起飛腳都係第一次，所以好緊張，但都拍得好開心，我好鍾意郁動，所以呢個係我一直想演嘅角色。」