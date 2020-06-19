周柏豪自覺虧欠太太：我好少同佢拖手

後日（21日）就是父親節，新手爸爸周柏豪在電台訪問中大談「湊女經」，及當爸爸後的轉變，他亦於節目中表達對太太的感謝：「太太同我一齊十幾年，其實真係為我放棄咗好多嘢同青春。咁多年嚟我哋好少拖手，喺外地都要喺人少地方先會拖一拖，有時我都覺得虧欠咗佢，所以我依家會拖住佢瞓覺，喺街得幾粒鐘，但瞓覺至少有八個鐘，我又會喺啲歌度畀佢知道我對佢嘅感覺。」

多咗「爸爸」身份的他坦言沒有不習慣，甚至覺得很享受，他說：「我覺得自己好投入爸爸嘅身份，喺屋企時候我會為個女沖涼、換片、剪指甲。有啲人怕污糟，但我又冇，甚至覺得『正』！」

談到女兒出生那天，他表示永不會忘記：「入手術室前，我以為自己會駕馭到個場景，但我一入去（手術室）睇到太太喺手術床度，唔使十秒就喊。嗰刻覺得佢好偉大，甚至女兒出生第一刻我都係先望太太，唔係望個女先。」他表示女兒像他與太太一樣愛笑；又指女兒開始懂得叫他，但笑言女兒是古人，叫他「爹」而不是叫他「爸」。他表示享受當爸爸的生活，十分感謝太太、家人、甚至公司及歌迷支持他一路以來的決定。