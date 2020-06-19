勁驚！Cheronna去完靈探咳到甩肺

Super Girls成員Cheronna（吳嘉熙）為盧頌恩（妹頭）主持的香港開電視節目《30分鐘大放餸》擔任嘉賓，Cheronna煮了芋頭炆鴨，笑言自己廚藝一般，在家亦有首次試煮。見她有幾聲咳，她自爆三星期前與Kevin Boy（KB）拍完靈探節目後，開始不舒服：「我氣管差、氣管敏感，其實小學已經有呢個問題，啲相同片上網後，有啲人留言話感覺到嗰啲嘢唔友善，不過唔知關唔關事啦，但我又唔覺有嗰啲嘢跟咗我，只係咁啱之後唔舒服。」她又謂咳到扯蝦、抖不到氣，現時轉食中藥，朋友亦給她一些哮喘噴霧。而妹頭亦謂試過到學校靈探，又乘機邀請對方上《怪談》，Cheronna即叫好，但笑言暫時不想再去靈探。

她又謂病了兩星期，靈探時感覺到靈異事件，聽到一些東西被推跌的聲音，而且發問時亦有反應，問到可是很驚？她說：「驚嘅，但我冇擺上面，冇好似KB咁驚到匿喺女主持後面，哈哈。（你大膽過男仔？）其實我都驚，喺嗰度好辛苦，有壓住嘅感覺，但冇表現出嚟，同埋好難受，因為我有宗教信仰，但要唸咒語、燒衣紙同做招魂儀式，但都係另類體驗。」

講到她瘦了不少，問到可是病到瘦？她說：「唔係呀，之前都係咁樣，不過係咳到甩肺，因為氣管收窄，同埋驚出街咳嚇親人，試過坐車忍住返到屋企先瘋狂咳，想快啲好番，因為好影響工作同唱歌，仲有煮嘢食，哈哈。」妹頭即笑言不介意，剛才都已食了她煮的東西。