吳若希呻佗二胎辛苦　準備停工放產假

佗第二胎已4個月的吳若希（Jinny）到電台接受鄭裕玲（嘟姐）訪問，她表示平時較少機會可以同嘟姐談心，所以都好期待，更笑謂冇底線任問：「嘟姐喺我心目中係好有份量嘅人、係偶像，覺得佢好叻、學識廣博，係我呢世都望塵莫及！」問到可會再爆老公Alex大鑊？她即打趣話對方正趕來監場，望見嘟姐一面：「成日都好想佢接受訪問，喺我面前講我都唔係最真實，要由其他人訪問先得，淨係知佢最叻話返到屋企鞭打我，哈哈！」

喜事浪接浪，她宣布推出新碟，講到新碟封面相是齊蔭舊髮型，她謂是當年遠赴巴塞隆拿影結婚相時順道拍攝：「係老闆話想我影多輯。（背景似石澳。）哈哈！證明老闆覺得我係有說服力，唔使靠個背景，入面啲相係近期啲去台灣影，好滿意！」續謂已有4年冇出碟，再出碟除了興奮之外，更是感恩：「好多謝喺呢個Moment買碟支持嘅人，自己屋企都冇CD機，買嚟都係做紀念。」

她指會一直宣傳新碟至月底，之後就開始放產假：「今胎真係辛苦好多，呢個星期開到第三日工就好想『射波』，最近瞓得唔好，尋日休息唔夠都暈一暈，今朝都有打畀中醫師點樣去快速補充體力、減輕頭痛。（拍唔到《姊妹淘》？）拍唔到啦！交畀其他嘅姊妹做，暫時都冇工作，得閒開吓Live咁，疫情之下損失都唔大嘅。」