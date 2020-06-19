忙住做家務　宋仲基分享近況：每朝做普拉提運動

韓國神劇《太陽的後裔》的34歲男神宋仲基，去年7月與宋慧喬正式離婚，最近傳出他與女律師拍拖，但遭事務所火速否認，而他年初赴海外為新片《波哥大》取景，但電影因為疫情而停拍，製作公司已決定延至明年才復拍，另一部韓劇《阿斯達年代記》第二季亦押至年底拍攝。

宋仲基早前為所屬的HisTORY事務所拍攝的網上雜誌《Hi_High》今日公開，他以西裝、裇衫及毛衣等多個造型示人，而他受訪時大談近況，並透露最近開始做普拉提運動：「每天早上8點都會做普拉提運動，所以一日的開始十分清新，我是在不久之前開始做這個運動，之前也不知道自己的身體那麼僵硬，最初是因為膝頭受過傷而想做康復的運動，現在覺得每天早晨做普拉提運動，連心境也有變得明朗的感覺。」

問到除了做運動，還有甚麼嗜好時，宋仲基就笑言愛在公司和工作人員玩遊戲：「在哥倫比亞拍《波哥大》時，經常和其他演員及工作人員玩足球遊戲，我是只要去做就要拿第一的人，所以當時得了第一名，現在也會和工作人員在公司玩遊戲，大約玩三次，便會和工作人員一起吃午飯，也會和朋友去玩，本來現在應該是拍電影的時候，但突然變成空白期了。」

宋仲基指平時在家中愛睇戲和看書，最近亦忙着做家務：「最近洗了堆積下來的碗碟，今早將衣服放到洗衣機裏，現在有點擔心，怕會有氣味。」問他喜歡留在家中還是外出？他便說：「大約是51比49吧，我也喜歡留在家中，但不能待太久，有時也需要外出，比起坐車，我更愛走路，我在哥倫比亞走了很多路，即使是要花上三、四小時的路程也是靠走路，也是享受個人時間的機會。」

宋仲基又表示自己很重視在工作和日常生活中取得平衡：「在準備作品或在拍攝時，我也會有變得很敏感的時候，在不用工作的時候，我盡量讓自己變得輕鬆下來，這樣才能從微小的事物中感受到幸福，所以無論做甚麼事，我也努力去取得平衡。」