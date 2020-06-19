本日日本：距機場6分鐘車程！沖繩首個水族館商場開業

日本有新商場開業，作為旅客當然要望多兩眼！位於沖繩島南部西海岸嘅豐見城市，今日（6月19日）便有總樓面面積達135,000平方米嘅iias沖繩豐崎開幕。呢個新商場位處沖繩最大海灘美麗SUN海灘前方，環境十分宜人。「內涵」方面，場內共設有126間店舖，當中包括首度登錄沖繩嘅生活雜貨專門店LOFT，即買食材即烹調嘅Grocerant型店舖AEON STYLE，亦有家電名店KOJIMA × BIC CAMERA，加上還有人氣時裝品牌H&M、UNIQLO及GU等進駐，無論男女老幼要掃貨都無難度。而商場距離那霸機場僅6分鐘車程，絕對適合上機返港前到此作最後入貨衝刺。

除咗Shopping，商場亦設有多種消閒娛樂設施，包括有結合新觀賞元素嘅DMM Kariyushi水族館，令iias沖繩豐崎成為沖繩首個附設水族館嘅商場，話題十足！與此同時，還有室內微縮景觀主題公園SMALL WORLDS OKINAWA（2022年3月開業），而4樓則有集合咗恐龍博物館、大型水池及燒烤元素嘅主題公園STEM RESORT（今年7月開業），大人小朋友都可以玩得盡興。

iias沖繩豐崎

地址：沖繩縣豐見城市豐崎3番35

營業時間：10:00am~9:00pm（部分設施及餐廳有所不同）