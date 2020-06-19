Pricerite x 福幼基金會　捐贈愛心百寶檯

【特約報道】香港寸金尺土，劏房兒童的生活空間嚴重不足，有機會影響到兒童的身心發展。用心關懷香港每個家庭的Pricerite實惠，特別聯同福幼基金會，為劏房兒童度身設計「愛心百寶檯」，希望利用這張摺疊式百變家具，在有限的空間滿足兒童學習、玩樂、用膳等需要，幫助他們創造更多生活上的可能。

「快樂從家出發」發揮創意

「愛心百寶檯」除了作為兒童的飯檯及書檯，亦提供儲物空間讓兒童收藏自己的「寶藏」。而前櫃門設有白磁貼板，供小朋友在自己的「遊戲小天地」畫畫及遊戲，更可貼上附送的DIY表情貼紙發揮創意。而Pricerite實惠代言人林嘉欣小姐以「快樂從家出發」為主題，與女兒Kayla和Sofie創作出一系列特別版貼紙，小朋友可於「愛心百寶檯」拼貼各款圖案，打造自己的小夥伴，正面地追尋心中的大大宇宙。

「愛心百寶檯」捐款

如果各位想參與其中，捐贈「愛心百寶檯」予有需要的小朋友，可由即日起至7月31日，於Pricerite實惠門市或網店直接購買「愛心百寶檯」檯券，其面額分為1/4張檯檯券（$200）、半張檯檯券（$400）及一張檯檯券（$800），全數捐款將直接轉交福幼基金會。為答謝捐贈者的支持，凡購買檯券可獲贈林嘉欣小姐特別版貼紙一張。此外，顧客於Pricerite實惠門市或網店惠顧任何一件書房傢俬，Pricerite實惠便會捐贈$200予福幼基金會作製作「愛心百寶檯」經費，詳情可瀏覽網址 www.pricerite.com.hk 。