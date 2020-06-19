今年興食呢啲五月．素糉

傳統的五月糉多以肉餡為主，由於近年素食大熱，而素糉款式離不開甜的鹼水糉或菇菌作餡的糉，今年有不少品牌推出應節素糉，餡料更多元化，除了甜糉外，還有鹹食款式，對素食人士而言，既應節過足口癮又不會挑食。

純素豬肉 富啖啖肉

素食專門店今年新推出一款五香新豬肉藜麥糉，以純素豬肉代替肥豬肉，用五香粉調味，配上蓮子、冬菇和栗子做餡，外層則是糯米混合藜麥，令口感層次豐富。而每100克藜麥糉只含1克脂肪、無飽和脂肪及膽固醇，以及0.8克糖，食到「啖啖肉」之餘，又不用怕高脂高鈉。

有機三色 鹹甜皆宜

旺角一間酒店今年繼續推出三色有機養生糉，分別是清甜的桂花藜麥甜豆糉、香氣獨特的松茸桂圓薏仁糉、以及全新出的羊肚菌金栗新豬肉糉，羊肚菌的香氣、粟子的甜味，以及純素豬肉的質感，令這款素糉富營養之餘，亦嚼勁十足。

養生益氣 矜貴草本

本地一間連鎖高級中菜酒家今年首創養生姬松茸益氣糉，糯米加入高纖的三色藜麥，餡料則有姬松茸、黨參、淮山等，除了散發一股清香氣息外，黨參和淮山更有健肺補氣的功效；它和黃金柑桔糉組成養生孖寶，鹹甜味任君選擇。

60年陳皮 紅豆添香

唔少人喜歡以陳皮紅豆沙作甜湯享用，而金鐘一間五星級酒店高級中菜廳就將之變成五月糉。為了提升香氣及味道，師傅特意選用60年陳皮製作，與紅豆同吃，甘香而不膩，陳皮的香氣留在口腔歷久不散，餘韻悠長，而且陳皮亦有健脾養胃的正面作用。