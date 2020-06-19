﻿【美女饕廚】東京篇：法國殿堂級名廚魔法（上）

Chef Joël Robuchon年僅31歲就被授予法國美食家獎（MOF），更是指南史上最短時間內以39歲的年齡被授予世界美食指南獎。到2006年，Chef Robuchon以其現代法國美食的才華吸引了全世界，總共獲得了26項世界美食指南獎，獎項之多，至今仍是史上廚師之最。他在世界各地開設了自家品牌餐廳，包括巴黎，倫敦、香港和澳門等，而今次介紹的是位於日本東京的。

位於惠比壽花園廣場內的Le Château de Joël Robuchon，用優雅的磚石堆砌建築而成，樓底極高，用了幾何圖案以及古典的吊燈，營造出精緻和諧氛圍，猶如一座城堡般，擁有壓倒性的存在，吸引了眾多來自世界各地的老饕到訪。食物方面，全用上最優質的食材，是法國料理混合日本當地食材烹調而成，能掘出每種食材的潛在味力，為日本的法國料理帶來了別樹一格的感覺。

到訪當日的餐宴，首先送來了一客非常高貴的魚子醬杯，底層是龍蝦啫喱，上面放了鮮忌廉，和魚子醬可說是完美結合，塑造出奢華的口感及豐沛的滋味。之後一款前菜──日本帶子，上面鋪上紫海膽，配上紅椒和黃椒的蔬菜醬和橄欖油，味道清新。跟着的是三文魚他他，用上三文魚腩位置炮製，非常肥美，拌上自家製的沙律汁，中和了油膩感。

然後是鵝肝雲吞配清雞湯，鵝肝煮得剛好，沒有過熟，裏面非常甘香軟滑，口感像牛油般細膩。之後是日本香魚柳（Ayu Fish）配烤Parmesan Cheese，這個配搭好新穎，因為一般Ayu是用作燒物，會帶一股沙甸魚的味。這種做法卻完全沒有腥氣，亦能保持香魚的油分，加上芝士烤至脆身帶點鹹香，非常鮮美香口。緊接着的是一道非常驚喜的菜式......（待續）

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）