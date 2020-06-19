劉晨芝夜店遇襲受傷塊面歪咗：驚到晚晚瞓唔到

歌手劉晨芝本月13日凌晨於中環夜店被外籍女模踢爆下巴，即時送院及報警，下巴傷口要縫上10針，後因傷口持續未消腫，要拆過再縫24針。劉晨芝於今日現身中區警署錄一份詳細口供，錄足兩個鐘，見她兩頰消減不少，一邊卻微微腫起，令左右面不對秤，有點面歪，她展示隨身的醫療報告，看到自己受傷的照片時，不禁眼泛淚光。

對於事發當晚只遇見一男性友人打招呼，而惹來他同行外籍女友施襲，她說：「我出事到依家，心情都受影響，晚晚瞓唔到，要食幫助瞓覺藥，唔想靠安眠藥，但一合埋眼就出現嗰個被踢畫面浮現，好驚呀！尋晚朋友帶我出去食飯想我放鬆，我經過酒吧好驚慌，見到多人好恐懼，我覺得好硬淨好堅強，估唔到自己會有咁驚恐嘅情緒。（擔心情緒出問題？）少少，因為瞓唔到覺，我依家喺屋企一諗起就喊。（你美國嘅屋企人好擔心你？）初初唔想講，但佢哋睇到報道，都擔心，我反過來要安撫佢哋。（疑人捉到？）交晒畀警方處理，唔方便講太多。」她說自己遇襲期間，沒有人出手阻止，令她非常不解，對於美國拍荷里活電影行程，原定明天出發，現在灰爆的她，已打輸數。