三子女炮製父親節禮物　胡諾言一體同心甜到漏

藝人胡諾言與陳琪結婚11年，育有分別10歲的大女芷苓、7歲的二女芷悠及3歲多的兒子澔錕，平日三姊弟相親相愛，甚少令胡仔夫婦勞氣，尤其是大家姐芷苓相當懂事，不時照顧弟妹，更趁父親節來臨，率弟妹到烘焙店整蛋糕，準備給胡仔送上節日驚喜，不過慈父為怕中途有差池，故最後也有同行。

甫入烘焙店，芷苓已跟職員研究蛋糕款式，之後與弟妹分工合作，起初三人表現合拍，胡仔見狀也亦有讚好，惟中途細妹見家姐獨行獨段，即向胡仔撒嬌投訴，期間弟弟也加入戰團，搞到胡仔一頭煙，及後胡仔重新向三姊弟分配工作，一人做一樣以示公平，才得以和氣收場，合力完成蛋糕製作，眼見製成品賣相不俗，胡仔也有會心微笑，不過愛妻心切的他，揚言要打包蛋糕返屋企一齊品嘗。

原來胡仔向來不重視節日，認為家人相處不一定要節日才有表示，不過自從成為三位小朋友的父親後，為迎合孩子自己也要配合，他說當子女吹蠟燭一刻時是最開心的：「佢哋讀書之後都成日做勞作，我年中都收唔少，印象最深係大女用報紙整過一隻狗仔畀我，仲上晒顏色，呢個禮物好有紀念價值，到依家都擺喺屋企珍藏。」

在旁的芷苓即說：「因為我哋以前養過一隻狗仔，但已經離世，知到爸爸好錫佢，我就用咗三堂時間整完送畀佢。」細妹芷悠則說：「我諗住整煲呔送畀爸爸，佢唔買魔術貼畀我，所以唔整喇！」年紀輕輕的澔錕亦唔執輸，也嚷着有禮物送給爸爸：「我要送大人嘢畀爸爸，係好大嘅屋企，有滑梯嘅，下面有水可以游水。」面對三個小朋友輪流送禮，更齊齊送吻，胡仔當然甜入心！

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