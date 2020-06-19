粉絲聲討經理人公司五宗罪！Baby降呢失Job硬食負評

女星Angelababy（楊穎）早前被指逼前旗下藝人周冬雨執二攤，將自己不想接的爛戲推給對方，不過近日有眼利網民發現繼周冬雨後，Baby亦在身為股東的經理人公司「泰洋川禾」官網消失，疑似結束合作。

該公司前身是Baby的工作室，後來成為藝人經紀公司（經理人公司），今年更榮登內地商業雜誌公布的「2020藝人經紀公司」排行榜第一名，但早前竟被大批Baby的粉絲在網上鬧爆，力數五宗罪！

影視作品變倉底貨

第一宗罪是Baby缺乏影視作品，去年她只得網劇《摩天大樓》一部影視作品，甚至淪落至演「女二」，身價大跌；與吳秀波合作的電視劇《渴望生活》早於2018年初殺青，惟至今仍播映無期，令粉絲望穿秋水。

第二宗罪是該公司近年為Baby狂接真人騷，令她無端降呢變成「綜藝咖」，當中在《奔跑吧》發生意外導致手指骨折、多次在生理期落水，早前更被要求徒手捉蜥蜴！粉絲看得心痛，強烈要求經理人公司認清Baby的演員定位！

Baby的代言工作去年開始愈來愈少，原本工作接到手軟的她手握超過30個代言，如今卻只剩下少於20個，「代言女王」封號瞬間化為烏有，白白將機會拱手讓人，此為第三宗罪。

第四宗罪則是工作室毫無審美觀，社交網出圖慢兼欠創新，經常敷衍了事，被粉絲寸爆是「小學生P圖」。

錫住新人 冷待一姐

最後一宗罪，是該公司甚少為Baby「反黑」。Baby向來是非多多，除了演技捱批、被指整容及扮大牌外，與黃曉明的離婚傳聞更是滿天飛。粉絲怒斥有關方面眼睜睜看着偶像遭惡意攻擊，卻表現得毫不關心，幾乎從沒有為她發聲明澄清。

反觀新人孔雪兒今年4月被指做小三，公司就發聲明斥不實指控，此舉引起Baby粉絲不滿，直指新人待遇竟比「一姐」還要好！有傳Baby經深思熟慮後，決定接納粉絲意見離開公司，自立門戶成立個人工作室，主攻影視市場。