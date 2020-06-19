佛系等緣分到！40歲吳卓羲恨拍拖

吳卓羲在新劇中與蔡潔及余香凝合作，大讚兩位後輩專業，甚至專業到嚇親他，其中又與蔡潔有咀戲，笑言多謝樂易玲令他如此有艷福！現年40歲的他坦言恨拍拖，現等緣分來臨，又笑言因媽媽「催生」，可先跳過結婚！

藝人吳卓羲（Ron）主演的劇集《飛虎之雷霆極戰》下周進入結局篇，今次繼續與「三哥」苗僑偉、黃宗澤等人合作，眾人已很有默契，而今次多了好友馬國明加盟，他們由《衝上雲霄》已開始合作，他表示：「咁多年嚟睇住大家成長、進步、經歷，以前大家仲好幼嫩，依家就成熟咗，合作得好開心，我哋幾個戲內戲外都打成一片，咩都會傾。」

讚蔡潔余香凝專業

提到今次與蔡潔、余香凝兩位後輩首次合作，又有感情線，他大讚兩人很專業，笑言：「專業到喺現場唔出聲，專業到我都驚，可能有啲重要場口要培養情緒，所以我唔會打擾佢哋。」劇中要與蔡潔談情，亦有蜻蜓點水式的親吻戲，他表示事前會與對方好好傾偈，務求演得令觀眾有共鳴。他又笑言不知道怎樣多謝樂易玲，因為每次都能與很多不同靚女合作。

估唔到林峯咁快結婚生B

講到現實中單身一段時間，Ron坦言恨拍拖：「但疫情冇得出街識女仔，但到開工時就冇時間。（咁搞法好難拍拖？）未必嘅，有時可能緣分一到擋都擋唔住，我抱住希望嘅心態。」提到朋友陸續結婚生仔，他笑言估不到林峯咁快：「就係緣分一到就係，想發生就發生。」問到如果現時遇到一個合適的對象可以隨時結婚？他笑言：「生仔先啦，我阿媽講㗎嘛，佢話我唔係好得閒結婚住，生咗仔先。（有冇催你？ ）講過兩次，因為佢知我工作好忙，話我冇時間拍拖，但有時間瞓覺啦啩，所以叫我生咗仔先。」

問到可接受生仔先？他笑言：「咁都要有緣分識到個女仔、認清楚佢先得，求其咩？如果唔係同借種有乜分別？（即係要一步步嚟？）跳咗結婚嗰step，其他都要一步步嚟，哈哈。」現時40歲的他滿懷希望，覺得時間不是問題，總會等到另一半，笑言：「四字頭好年輕啫，五十幾歲先生小朋友都得，所以我依家等緣分到。」

場地 ：香港瑰麗酒店