台灣搶女人！唐麗球遭社團大佬拉去陪飲酒

藝人唐麗球晚上應老友倪詩蓓邀請，為其主持的電台節目任嘉賓。二人相識於80年代，一齊做Model、一齊工作，當年廿歲出頭的她，跟經理人公司大顆兒到台灣工作，期間大家去Disco消遣，遇上社團大佬，發生「搶女人」事件！

而當晚被「搶」的女主角正是唐麗球，她說80年代的台灣好黑暗：「好恐佈，（搶人拍戲？）我哋咖喱啡點會被人搶，係搶女人呀！搶我呀！（好驚？）係呀！當時得廿幾歲，嗰個大佬話要帶我出去食消夜，我話唔去，好驚……後來經理人出嚟幫手擺平，就搵人送我走，聽聞嗰間Disco好出名，話着咗燈之後，會見到地上有好多槍！（你係咪着得好性感？）梗係唔係，當年好細個，（仲敢去夜店？）一齊去就敢，真係好深刻！」

新冠肺炎疫情放緩，政府的禁聚令相繼放寬，最近忙跟朋友食飯聚舊，而16歲的女兒早前從加拿大返港，過幾日又要返加國為為開學作準備，作為媽媽當然不捨得，而老公吳毅將亦需要返大陸準備開工前的隔離，唐麗球笑言稍後又重回自由的日子。

問困在家中抗疫的日子如何度過？夫婦二人可有因為相對得太長時間而發生磨擦？她說：「又冇喎！因為個女返咗嚟，一家人都好溫馨！」雖然稍後會好自由，但身為「慧妍雅集」工作計劃統籌的唐麗球稱：「因為疫情，原本5月舉行嘅Ball都停咗，依家延後到10月，所以要開始籌備。」