楊怡呷晒醋　羅仲謙享受幫囡囡換片唔覺臭

藝人羅仲謙（謙仔）與楊怡（阿怡）的愛女「小珍珠」出世兩個多月，這個父親節對謙仔來說可謂別具意義。談到與愛女的相處點滴，謙仔坦言對對方有所虧欠：「佢出世開始，我就忙拍劇嘞，近日仲開始認人添。BB身體反應最誠實，近日我返屋企想抱吓佢，佢望住我幾秒就喊晒！」話雖如此，謙仔放工後即使再累，返家後仍落手落腳負責餵奶及換片，身為「寵女狂」的他更自爆：「即使再污糟、啲便便再臭，我都完全唔覺得有問題，仲好享受，有時老婆都會呷醋，話我淨係緊張個女。」

「小珍珠」長相終於曝光，可謂集齊父母優點﹗擁有大眼睛及長長睫毛，驟眼看似足「Q版謙仔」，且已開始「發聲」表達自己的心情，謙仔透露：「最心痛係有次帶佢去打預防針，一拮落去佢就狂喊，聽到已經好心痛。」談到對「小珍珠」的寄望，謙仔坦言：「為人父母都好簡單，只想佢健康同快樂，其他嘢真係唔重要。」

而這個父親節因為要開工關係，謙仔選擇明日休息，提早在家舉行大食會，與囡囡歡度「第一個父親節」﹕「會叫埋我爸爸，幾個屋企人簡簡單單慶祝。其實有時間囡囡玩吓，我已經覺得心滿意足嘞。」由於新冠肺炎肆虐關係，羅家未有為「小珍珠」慶祝滿月，近日疫情逐漸緩和，謙仔及阿怡有意為愛女舉行百日宴，屆時讓寶貝正式「登場」，與一眾長輩打招呼。

據悉，「小珍珠」相當「旺父」，謙仔於疫情影響下仍劇接劇。當完成《陀槍師姐2020》拍攝後，他稍作休息便再投入另一新劇《兒童醫院》（暫名）演出，與鍾嘉欣、鄭嘉穎等「鬥戲」，而《陀》劇更被安排以今年台慶重頭劇推出，換句話說謙仔屆時有機會衝擊視帝寶座，踏上事業另一個里程碑。