【獨家】林欣彤被狠飛　Tyrese劈腿嗒巨胸網紅同居

歌手林欣彤與男子組合天堂鳥（BOP）成員Tyrese（歐喬鋒）與於2018年傳拍拖，但一直未有承認變情，近日有消息傳出他原來背着對方，一腳踏兩船，偷嗒有米巨胸網紅Pumpkin Jenn，更「蜜」遊日本。

今年1月農曆新年，Tyrese與Pumpkin Jenn趁新冠肺炎未嚴重爆發，飛到日本旅行預支蜜月，雖然密冚戀情，只上載多張單人相，奈何百「蜜」一疏，先後以過山車作為背景，分別拍下Chok爆照片。至2月，女方更在社交網「爆響口」，指早在去年8月已計劃好這趟甜蜜旅行：「半年前book定諗住去旅行過新年……人生第一次見雪。」二人返港後，繼續先後上載單人相，除穿上同款同色情侶衞衣外，又不時到郊外睇風景，經常孖公仔出動。雖然沒有在社交網公開合照，但前後腳上載洩「蜜」證據，因而令情侶關係浮面！

情侶檔拍住上

其實Tyrese去年4月已被東網踢爆與林欣彤行超市，展開半同居情侶關係，當時二人處理感情事非常低調，未有承認戀情，但到9月有傳感情生變，最終分手收場。據知情人士透露，Tyrese已移情Pumpkin Jenn，更有一段時間周旋兩女之間，但大部分時間投向新歡身上，最後林欣彤更被狠飛成輸家。雖然Tyrese本身家底不錯，但入行多年來工作量不多，「錢」途始終不及Pumpkin Jenn，故二人不時行孖咇，在內地社交平台拍片跳舞，希望吸納更多粉絲。

住「豪宅」有份交租

成為贏家的Pumpkin Jenn今年25歲，來頭不小，她在多個社交網坐擁超過40萬粉絲，財來自有方的她，早前更拍片自爆搬屋，見其新屋相當豪，面積大兼有花園，她邀請男友做「咕喱」幫手，片中Tyrese更秒現「客串」出鏡。

對於被指一腳踏兩船，Tyrese接受東網電話訪問時說：「由頭都尾都冇發生過（指與林欣彤拍拖），總之上一個（指余思霆）散咗就同呢個拍拖，呢啲猜測可以完結。」隨即他大方承認與Pumpkin Jenn拍拖一年，已發展半同居生活：「咁我得閒會去佢屋企住吓嘅，個花園我有份打理，做花王真係唔易，都想發展吓園藝事業。（嗰度咁大，使唔使十萬蚊租？）好平，我都有份交租，間屋都係2千呎左右。（視佢為結婚對象？）係㗎！拍拖都唔係玩玩吓，預咗行落去，不過暫時冇結婚打算，一齊耐啲再有基礎先。」