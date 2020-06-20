生肖指數　是日吉星：羊

鼠：↓ 是日沖煞，小人當道，有人故意刁難，你應極力反抗，別讓對方得寸進尺。

牛：↓ 當你認為最有把握的事，居然失水準時，會讓你感到不安及深心自責。

虎：↑ 今天與客戶洽談時，領略到商業世界的趨勢，對日後工作很有裨益。

兔：→ 今天適宜做短期工作，能夠讓你充滿活力，但卻沒餘力應付長期的事務。

龍：→ 可能有人向你借貸，如果自己不方便的話，不妨大膽拒絕，否則自己麻煩。

蛇：→ 建議你減省不必要的花費，如理智一點的話，今天的賭運不錯，會有收穫。

馬：↓ 情緒不太穩定，不要在今天嘗試改變任何事或物，這只會遭到失敗的後果。

羊：★ 今天有利搞好人際關係，想與敵人和解，只要有誠意的話，必可化解恩怨。

猴：→ 既定的事情只能設法適應，想要推翻也只是白費心機。不如順應水流吧！

雞：→ 可傾聽你煩惱的朋友出現，友誼可貴，宜珍惜。藍色是今天的幸運色。

狗：↑ 放工後適宜約情人行公司，因為對方今天的審美眼光比起你來，獨到得多。

豬：→ 工作量臨時增多，有耐性便能從混亂中理出頭緒來，慢慢做便能成功。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌