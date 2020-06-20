含辛茹苦獨自捱　單親爸爸一樣過幸福父親節

父親節聽日就到啦！其實圈中有唔少藝人係單親爸爸父兼母職，一邊辛苦工作養家，一邊含辛茹苦獨力撫養仔女，十分偉大。大家不妨趁父親節表達愛意，慰勞吓爸爸啦！

劉愷威

藝人劉愷威與內地女星楊冪前年底宣布離婚，現年6歲大嘅女兒小糯米，定居於香港由爺爺劉丹和嫲嫲湊大。為彌補女兒，劉愷威經常抽空親力親為湊返學放學，去年囡囡學校舉辦音樂會，劉愷威都冇缺席，兩父女手拖手上台獻唱，相當溫馨。佢前年上節目時，被問到女兒嘅近況，佢竟忍唔住淚崩，並以紙巾拭淚：「你一問我女兒的問題，我就受不了。」展露感性一面。

魏駿傑

現年52歲嘅魏駿傑今年年初被爆遭小20歲前妻張利華背叛，隨即宣布同女兒Jessica相依為命，更決定終身不娶，專心將囡囡撫養成人。魏駿傑現時萬事以女為先，餐廳生意受挫下有意賣樓養女，除此之外，年過半百嘅佢更為咗囡囡努力重拾課本，早前Jessica停課留家，佢化身代課老師，邀請囡囡同學返屋企一齊學習，同一班小朋友打成一片，果然係廿四孝老竇！

李亞鵬

大陸男星李亞鵬與王菲於2013年離婚，兩人所生嘅女兒李嫣雖然患有先天性唇顎裂（兔唇），但由細到大李亞鵬都給予滿滿的愛，將佢培養成一個樂觀自信嘅女仔。兩父女時常去旅行，又一同做善事，連李嫣獲邀出席巴黎時裝周，李亞鵬都化身跟班傍實囡囡，形影不離。李嫣去年遠赴瑞士留學，身為「寵女狂魔」嘅佢坦言捨不得女兒離他而去，但選擇尊重阿女嘅決定。

陳坤

大陸男星陳坤入行多年，感情生活十分低調，不過2010年承認係單親爸爸，獨子生母身份一直成謎。兩父子情同兄弟，今年年初仔仔陳尊佑（優優）18歲生日，陳坤為阿仔舉辦一個盛大生日派對，並邀請好友周迅及舒淇出席，可見佢非常重視優優嘅成人禮。目前優優於外國留學，與爸爸分隔兩地，陳坤亦不時喺社交網上晒出優優嘅相，以解相思之苦，名副其實「兒子控」！

蘇見信

台灣歌手蘇見信（信）年輕時與前女友未婚生女「小丸子」，佢同媽媽將女兒一手湊大，對前世情人當然呵護備至，相當保護愛女私隱。去年兩父女居然一齊上節目，終於肯畀19歲大嘅囡囡曝光，節目上信坦言希望女兒擁有全部父愛，因此過去19年都維持單身：「我想她在我心裏是百分之百」不惜將自己嘅終身大事擱置。