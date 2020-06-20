朗豪坊全新Market Place　6大專區搜羅環球優質美食及限定產品

【特約報道】位於朗豪坊全新的Market Place特設六大焦點包括酒窖專區、香港品牌專區、健康零食專區、美饌佳餚專區、肉類專區以及蔬果專區。

最為矚目的，要數由擁有全港甚具規模精釀啤酒廠的gweilo beer鬼佬啤酒特意製作、並且獨家於Market Place發售的一款全新精釀啤酒Portland St Pale Ale。品牌專為朗豪坊Market Place特意創製的啤酒名稱便是以Market Place分店地點的旺角砵蘭街來命名，極為有意思。此外，為慶祝全新分店開幕，推出手工啤酒自由配搭優惠，買3件只需HK$60。此外，美酒專區亦嚴選了超過千款酒類，包括由自學成材、曾被多個葡萄酒專業雜誌選為年度最佳釀酒師的傳奇人物Charles Smith所推出的Wines of Substance系列美酒，以及多款從世界各地採購而來的獲獎佳釀，絕對能滿足所有愛酒之人。

獨家發售除Portland St Pale Ale外，還有二澳農作社所「本地人系列」的各款醬料，當中的「成師傅奇味雞煲醬」由成師傅嚴選各種材料，以手工慢火熬煮而成，味道香辣惹味，自然醇厚，只在新店獨家發售。其他香港品牌還包括老字號椰子產品品牌甄沾記、純手工創意曲奇餅店Glory Bakery、三代茶葉世家Yumthé、本地純素食品牌SO COCO、發酵茶品牌Taboocha大杯茶、融合新舊烘焙技術的the BAKERY餅家、全天然無添加手製健康食品品牌Nicole's Kitchen、手工果仁醬品牌The Nutter Company等。

健康零食專區正好配合時下大眾追求健康飲食的大趨勢，匯集超過200款來自全球的健康零食，包括荷里活巨星Leonardo DiCaprio有份投資、主打有機鷹嘴豆脆條的美國健康品牌Hippeas、美加網紅至愛的Boom Chicka Pop、泰國大熱的「麥脆脆」De La Lita Wheat Chips、Bob's Red Mill Snack Bar、Boka Snack Bar、CLIP Kid Zbar、Kind Snack Bar以及Tasti Snack Bar等。而Market Place更特意設立果仁自選專區，讓一眾注意健康的零食愛好者能夠隨個人喜好及所需分量挑選美味又健康的果仁！

美饌佳餚專區以包羅萬有的環球美食為招徠，包括由擁有超過十年經驗的駐場壽司師傅每日以新鮮食材製作的壽司、經3小時低溫製作的慢煮雞、每日新鮮焗烤人氣牛角包、多款美食、小食、輕食和沙律等。不但是購物期間稍作果腹的最佳之選，更是上班一族選購午膳的必到之地。

肉類專區和蔬果專區內的時令食材均是從世界各地搜羅而來，由Market Place精挑細選，嚴格監督運輸過程的每一步，以確保顧客所購買的食材均維持在極佳和新鮮的狀態。推介有本地水耕羽衣甘藍、多款頂級澳洲牛肉、不添加賀爾蒙和不含激素的泰國冰鮮雞，以至從農場人手採摘後直送到港的新鮮士多啤梨等。

新店的店舖設計以客人對新鮮食材的熱愛與追求出發，旨在強調由農舍直接送到飯桌上的那份無可比擬的新鮮程度，因此，店內設計井井有條，令顧客能夠輕易穿梭其中，盡情瀏覽不同的產品。經典的黑白設計與傾盆而出的鮮艷色調、一張張充滿質感的食物照片，甚至店內全新輕快時尚節奏的音樂，均與每一吋空間相互完美融合。店內多個主要的設計元素均採用了柔和的光線，包括酒窖專區內懸掛在天花的酒桶、美食佳餚專區的開放式廚房、店內的麵包烘培屋，以及每日新鮮自家製的壽司玻璃屋，全被暖光所包圍。而店內陳列櫃的高度亦精心的設計在視線以下，以確保顧客能夠一覽無遺地飽覽店內每一個角度；為所有追求佳餚珍饈的美食愛好者帶來無與倫比的美食購物體驗。

朗豪坊Market Place

地址：九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊地庫B2 8號舖

查詢電話：3580 8952

營業時間：每日上午8時至晚上11時