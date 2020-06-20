男神大戰一觸即發　尹子維孖吳彥祖組男團？

內地選秀節目《乘風波浪的姐姐》自上周開播以來掀起熱話，累計播放量已接近6億，節目賣點是邀請圈中30位知名演員及歌手包括伊能靜、鍾麗緹、張雨綺、黃聖依等，經過一輪訓練及考核後，最後選出五位組成中國首檔逆齡女團。網民熱切希望節目會有個男版，想不到《披荊斬棘的哥哥》真的會推出！網民熱議，並紛紛推介心目中的「哥哥」人選，當中大部分網友均一致推舉男星尹子維及吳彥祖。

網民推薦尹子維及吳彥祖上陣，皆因認為他們合演的電影《美少年之戀》至今是「男神」經典，盛贊同為45歲的他們型格及魅力依然，為熟男的代表外，他們早年更組男團Alive，認為他們已有豐富的舞台經驗外，更指尹子維曾推出3張個人大碟，無論在唱歌及演戲上都有保證。網民留言：「當年尹子維和吳彥祖風靡一時，是不少人心中的經典！」、「尹子維是我青春的回憶，超喜歡他！」「尹子維一定要來啊！這種男神讓人又恨又氣、又害怕、又喜歡、又心動，真的太刺激了！」、「他們去了的話肯定超級有看點！」至於其他榜上有名的推薦人選，包括謝霆鋒、陳偉霆、胡歌、林更新及吳奇隆等。