「後生女」杜穎珊玩App撩仔　見熟人龜縮

23歲的「後生女」杜穎珊（Sandy）憑《#後生仔傾吓偈》人氣急升，一身健康膚色及甜美笑容的她展現青春活力，深受網民喜愛。看似情史豐富，但原來她只得一次戀愛經驗。她透露大學時期初戀，由18歲拍拖至23歲，可惜去年結束5年情：「我投入一段感情就好專一，人生唔需要拍太多次拖，只需要搵到一個鍾意嘅就足夠。」她笑言因欠缺戀愛經驗，所以在節目上甚少分享感情事。

追求者多過一個

回復單身的她如今已走出情傷陰霾，期待另一段感情降臨，自爆現時有多於一個追求者，目前仍在了解階段，並公開擇偶條件：「對我好就OK，外表對我嚟講真係唔重要。與其要對方有上進心，我就比較希望係佢推動到我一齊進步。」她又自爆嘗試打開心扉，玩交友App識男友，豈料驚見熟人，嚇得她急急刪除：「覺得自己分手後好離地，就Download睇吓個App點玩，不過擺咗假相同改假名，玩玩吓見到有《後生仔》嘅人！我覺得好好笑，最後玩咗一日就冇再玩。」

目標30歲結婚生仔

談到理想人生，Sandy希望25歲前遇到真命天子，30歲前結婚，步入人生另一階段，她直言夢想是做個賢妻良母：「我唔介意煮飯、湊仔，以前唔想生小朋友，但依家會想有自己嘅仔女。」

Profile

三圍：33、24、36

身高：1米60

作品：《#後生仔傾吓偈》、《失驚無神極光行》、《Music Cafe》、《X偏方全民拆解II》

嗜好：瑜伽、跑步、水上運動