【玄之又玄】面惡心慈？好爸爸5大特徵

世上不止媽媽好！好多人覺得爸爸的形象較嚴肅，甚至偏惡，慈祥的一面總是埋在心底，其實，面惡心慈的說法也不是絕對的，一於趁父親節將至，齊來從面容特徵入手，認清何謂好爸爸吧！

特徵1.眉毛齊 脾氣好

相學有云：「眉毛亂，心亦亂。」若爸爸的眉毛整齊地順着眉骨而生，反映其脾氣極好，就算子女犯錯，也會耐心地講道理，把事情弄明白後，才因應情況作相應的懲罰。相反，眉毛散亂，代表性格火爆，動不動就大發脾氣，若再加上眉骨凸露，更有可能對子女郁手郁腳！

特徵2.眼珠大 夠民主

眼珠大的爸爸，有愛心又有人情味，容許子女自由發展，相反，眼珠細代表脾氣較差，子女有少許犯錯，即會被「藤條炆豬肉」。眼神方面，雙眼有神的爸爸，做事果斷有主見，可成為兒女的好榜樣。眼神柔和的爸爸，不但心地善良，為人也極有耐性，能因材施教，子女多能成材。

特徵3.髮線高 有主見

擁有M字額（即前額兩角髮線明顯向上移）的爸爸，頭腦精明，分析力強，子女遇到困難，能循循善誘提出意見。加上額高的人做事當機立斷，可說是一家之主的最佳人選。相反，髮線低、兩邊額角狹窄的爸爸，為人較固執，永遠覺得自己的說話才是真理，子女犯錯也不會給予解釋機會。

特徵4.嘴形靚 講信用

嘴形端正，上下唇厚薄適中的爸爸，說話謹慎，絕不會開口夾着脷，是孩子的好榜樣。門牙整齊也是好爸爸人辦，因為這種人講信用，不會對子女的承諾敷衍了事。

特徵5.下巴圓 愛回家

下巴代表家宅運，下巴圓厚的爸爸，對家人非常着緊，放假會留在屋企陪子女，親子感情自然好。相反，下巴尖尖的爸爸，較重視私人空間，有時間也未必有心情與子女交談，跟孩子缺乏溝通，感情又怎會深厚？