《寶貝神車手》安索艾高涉性侵17歲處女粉絲

曾主演《寶貝神車手》（Baby Driver）與《生命中的美好缺憾》（The Fault in Our Stars）的26歲美國男星安索艾高（Ansel Elgort），被名為Gabby的女子於社交網站撰文指控性侵，奪去她的處女，更邀請她玩「多人運動」！

Gabby聲稱事發於2014年：「我喺17歲之後幾日就被性侵。我只X係17歲。而佢已經超過廿歲。佢清楚知道自己做緊乜。我唔係想借佢名氣出位，我唔理呢啲嘢。我企出嚟係因為我想終於可以療傷，我知佢有對其他女仔咁做。安索艾高喺我17歲時性侵咗我。我17歲生日前兩日，我私訊咗佢，攞到佢私人聯絡方式。我冇諗到佢會睇到我私訊，因為我只係小朋友，係個小粉絲。」

她繼而表示：「發生件事時，佢知道我係第一次，冇問我想唔想停，我痛到係咁喊，唔想繼續，佢只係講『我依家要同你特訓』。嗰刻我精神上已經離開，抽離咗自己，我好震驚，走唔到，因為我只得5呎2吋同98磅。佢令我以為性行為就係咁樣。佢知道我係咁細個。佢話『第日你大個女時一定好靚』。」

Gabby又指安索向她索取裸照，更想Gabby安排她同樣未成年的跳舞女同學，與他一起玩群交，但叫Gabby不要聲張，否則會破壞他事業。Gabby事後患上創傷後遺症與驚恐症，需要接受心理治療。為增加自己說服力，Gabby分享她掩面與安索自拍的合照。

安索主演的重拍版《夢斷城西》（West Side Story）將於今年年尾上映，未知會否受到影響。