舊相好三上悠亞舉中指　手越祐也下周開記招交代

手越祐也宣布効力18年的尊尼事務所解約，舊相好三上悠亞亦有留言增慶。

日本尊尼組合NEWS成員手越祐也，屢度惹事生非，上月底被重罰無限期停工後，昨日宣布離開尊尼事務所獨立。手越的合約原定明年3月屆滿，但他透過律師與事務所提早解約，結束近18年的尊尼偶像生涯。NEWS今後會以三人組合形式發展，手越被飛出有份參演的NTV電視台人氣綜藝節目《千奇百趣大挑戰》。

手越離巢後，昨晚即火速開設個人社交網，不足一日已有逾61萬人追隨。他表示會於下周初開記招交代今後去向。據知早有離心的他，一早已打通人脈，有傳他會開設個人公司，打算做KOL，又計劃轉行從商，甚至「撈偏」開夜總會。

手越出道以來桃色新聞不斷，曾被斷正與SKE48舊將鬼頭桃菜激咀，累女方改名三上悠亞拍AV。三上昨日在社交網留下無厘頭鹹濕post，並加上舉中指emoji，未知是否有心增慶。

此外，此外，與手越十分老友的樂隊L'Arc-en-Ciel主音HYDE，昨日轉載手越宣布離巢的留言，並回應「開心展開第二人生吧！」，但卻惹來部分網民指責其發言輕率，最終HYDE要留言道歉。