下個月30歲生日嘅歌手林欣彤(Mag),年紀紀輕輕但情路崎嶇。早年被指做「小三」、被初戀男友家暴,最近又傳出被天堂鳥(BOP)成員Tyrese(歐喬鋒)狠撇,男友撻着有米網紅Pumpkin Jenn!Tyrese承認與Pumpkin Jenn拍拖一年,另一邊廂Mag就喺凌晨一連上載4張自拍到社交網!

佢留言:「笑多些~感恩多些~💓」見佢笑晒口又嘟嘴,心情似乎唔錯,唔少網民都送上祝福,希望佢早日搵到個Mr.right呀!

而Tyrese舊愛、現正與朱敏瀚拍拖嘅余思霆都喺凌晨發文,留言:「你永遠不知道what’s in front of you. 就算現在甚麼都沒有也要勇敢大步的往前走。」