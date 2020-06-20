Mercedes-Benz GLB 250 4MATIC　顧家7座SUV

近年不少車迷都傾向選擇中小型SUV，主要是貪其不太大架，擁有不俗空間和實用性，若配備七座位當然會加分。向緊貼市場脈搏和體貼用家所需的平治(Mercedes-Benz)最近便將配備7座位的全新GLB引進香港。

尾排可為身高1.68米以下身形的乘客提供舒適乘坐空間，但畢竟是屬於中小型SUV，乘客進出尾排總會有些不便。此外，前排頭部空間達1,069mm，可說是同級最佳。值得一提，中排及尾排配備ISOFIX及TOP-Tether兒童座椅扣有4組之多，可靈活因應不同出行需要安裝兒童座椅在不同位置，體貼有小朋友的「 顧家」平治迷。全車3排座椅均配備USB-C充電插座，足以滿足各排乘客為隨身Gadget的充電需要。

硬朗越野造型，豪華車廂空間不俗，需要時可多載兩人，對性能及操控有要求的「顧家」平治迷是不錯的選擇。提供拍攝的GLB 250 4MATIC，搭載2.0L 直四渦輪增壓引擎及8G-DCT雙離合器波箱，低轉高扭表現出色，不單止起步及加速爽快有勁，綜合耗油量更是低至7.2L/100km。

車載的4MATIC全時四驅系統附設可變扭力分布功能，前後扭力分布可按所選駕駛模式，甚至因應不同駕駛情況，作出靈活改變。具動力控制、輔助制動及提供路面斜度資料的Off-Road Engineering Package屬新增標準配備，只需透過操控台左上方的Dynamic Select選擇鍵，選擇Off-Road模式即可一併啟動。

規格表

車型：五門七座位SUV

引擎：直四渦輪增壓

容積：1,991c.c.

最大馬力：224hp/5,800rpm

最大扭力：350Nm/1,800~4,000rpm

驅動：4MATIC四輪驅動

傳動：八前速雙離合器波箱

車身體積：4,634×1,834×1,659mm（長×闊×高）