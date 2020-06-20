音樂次文化衝擊　「鴛鴦」質感潮靴搶Fo

自1960年4月1日Dr.Martens生產第一對靴款1460（型號名字源自誕生日期）開始後，其經典的8孔靴筒輪廓加上中底黃色縫線一直是品牌最具代表性的設計，其反叛形象於60年間早已跨越英倫次文化以及時裝領域，「1460」就如CHANEL「2.55」般是一個已經深深嵌入腦袋的潮流密碼。為慶祝Dr.Martens 1460誕生60周年，品牌一口氣找來12個品牌及設計師合作，以每月推出一對1460 REMASTERED聯名靴款誌慶此大日子。來到第6回就由洛杉磯街牌PLEASURES接棒登場，將其美式街頭風格與英倫美學融合。

PLEASURES主理人Alex James於90年代後期的Punk及Hardcore文化中成長，而他更表示Dr.Martens就如他的制服般，其耐用結構及永不褪色的潮流形象深深影響着他。今次有機會操刀聯名靴款，他決定從個人的童年經歷吸取靈感，去重塑其永恒輪廓。因為從小聽Punk成長的Alex James，身邊朋友都是聽New Wave，所以他將這兩種音樂次文化結合到今次設計的靴款。

PLEASURES x Dr.Martens 1460 REMASTERED靴筒左右兩邊分別用上亮面皮革及拋光漆皮皮革打造，以兩種截然不同的質感帶出Dr.Martens與不同音樂流派的深遠歷史，同時靴款亦附有兩雙鞋帶供配襯，而鞋帶圓孔亦改成金屬鈎孔，並於鞋踭位置印上「PLEASURES NOW」字句，在保留熟悉輪廓下為靴款注入聯名特色。