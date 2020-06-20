羅家英帶頭搞兄弟班　預粵劇界逾50人受惠

於新冠肺炎疫情，粵劇界也大受影響，粵劇老倌羅家英、龍貫天與陳鴻進當發起人組織「兄弟班」，並邀得一班粵劇演員南鳳、陳咏儀、鄭詠梅、溫玉瑜等，於下月4、5日在新光戲院演出《福星高照喜迎春》及《枇杷山上英雄血》兩套劇目為班底謀生計。

羅家英受訪時指疫情至今已7個月，粵劇界零演出，行內人心情暗淡，再加上零收入，故決定為業界出分力：「要面對觀眾，演員先有價值，疫情下都有幾百個演出者受影響，由3月一直等，情況一路嚴重，政府有資助，但都係杯水車薪，所以要自救，就同同行傾搞一個演出，由我哋做帶頭人，啲花旦老倌唔收人工，收一千蚊衣箱費，當賣晒飛畀晒錢幕後，剩嘅錢再分畀佢哋，估計有5、60人受惠。」

問到太太汪明荃會否演出？羅家英笑說：「佢做嘢要排好耐㗎！所以佢都係支持，冇負責啲乜嘢。（使唔使預支演出費用？）大概8萬到10萬左右，400個座位都賣晒飛，都有錢畀嘅，呢個演出我哋冇向政府拎資助，但就好多謝李居明無條件借出場地。」

而汪明荃於台上表示演出者重踏舞台才能發揮所長，故當初獲悉有演出特別興奮，寄望屆時觀眾睇戲時做足防疫措施，目標做到零感染，社會快點點復正常，一切平安便是其心願。