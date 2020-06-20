美食婷：番薯可唔可以連皮食？

相信唔少人都知美食婷我饞嘴，見到好嘢係都要試過食過才滿足，最近為了收身，想學人試吓食粗糧，好似番薯咁，之不過，烚完幾個番薯之後就引發一個有趣問題，究竟番薯係咪可以連皮食嘅呢？於是乎就問問營養師好友。答案係，可以嘅！

番薯蘊含豐富纖維能增加飽足感，屬於高營養價值的澱粉來源，若以一般中Size番薯計算（約165克），相當於一碗8分滿的飯，最重要係可以攝取膳食纖維、維他命A同鉀。食一個約200克重的番薯就可吃到4.8克纖維，達到成人每日建議攝取量嘅1/6左右。

很多人同美食婷我一樣，以為番薯係唔可以連皮食，於是乎習慣去皮食用，但原來番薯皮蘊含豐富嘅植物微元素、維他命、礦物質，只要喺煮之前，將番薯連皮清洗乾淨至煮熟即可。

雖然話番薯連皮食營養更多，但千祈咪將坊間所有番薯都辛皮食喎！好似煨番薯咁，本身唔知有無連皮清洗，加上煨煮過程有機會令皮燒焦，影響口感與養分，萬一商販唔老實，用上有黑點變壞番薯炮製嘅話就很難發覺，還是去皮食用以策安全。

此外，番薯含豐富食物纖維，係薯仔嘅2倍，飯前先吃點番薯能有效抑制脂肪和糖分吸收，保持血糖值穩定，而當中嘅鉀和鈣，更可以幫助身體排出多餘水分、有助去水腫添呢！