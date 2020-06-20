【首度公開】蔡思貝同麥秋成撻着及分手原因

蔡思貝接受電台訪問，指因偶像是張曼玉，因此目標是當演員，選美後即時有機會拍劇，令她興奮開心至沖昏頭腦，令整個演藝事業由撞板開始：「不單拍劇，對人對記者都撞晒板，最初我活喺自己嘅世界唔理人，喺化妝間唔會同人打招呼，亦唔會微笑，好多人指當時嘅我很寸，好不可一世，其實我根本唔識處理，以為自己有戲演就足夠，點知出來係『一pat屎』。」

5年前首當女一劇集《衝線》之後，蔡思貝面對負評更多，嘗試正面面對壓力，審視自己不足跟甄詠蓓學演戲，但壓力累積導致她不知不覺間患上情緒病，直至跟張衞健合作《大帥哥》才求醫。她說：「係拍完《大帥哥》做宣傳時，健仔察覺我情緒有問題，再介紹醫生畀我先知患咗躁鬱症，係會忽然到爆喊同透唔到氣，有個階段我瘦咗一截，係因為情緒病影響甲狀腺素超標，要一邊醫，一邊調整心態。」

依家單身

蔡思貝坦言自己洋化男仔頭性格，入行後不會對異性避忌，導致緋聞名單一大籮。當中排舞師麥秋成、洪永城、王浩信、張振朗、以至最近期的余德丞及胡鴻鈞，統統被指是其群下之臣。她坦言：「我返港後，只係同麥秋成拍過拖，其餘都是好朋友、好拍檔，如果大家心水清，胡鴻鈞當年有和我一起演《衝線》，我、余德丞同佢經常三人一齊吃飯！我依家係單身。」

她更首度公開與麥秋成相識經過及分手原因：「秋成係一個好男人，是初入行喺studio影完雜誌相，化妝師朋友請我留低參加聖誕派對認識。佢走進來同我傾偈，好浪漫咁講：『喺整個場合只睇到我一個人！』我哋係做咗九個月朋友先開始拍拖，分開係因為他想穩定，要照顧我，而我剛剛入咗呢個夢想嘅演藝行業，唔想咁快穩定，大家追求唔一樣。」坦言至今與麥秋成仍是好朋友，雙方仍有聯絡。