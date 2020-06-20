望喺英國置業　陳豪想送3個仔女一人一層樓

藝人陳豪吸金力強，疫市中獲邀以嘉賓身份出席英國樓盤活動。他表示對在英國置業有興趣，有意3個仔女一人一層。

陳豪接受訪問時禁不住對英國的鍾愛：「好多一流學府，同好好嘅寄宿學校都喺晒嗰邊。（真係送晒仔女過去？）依家未知，因為佢哋大咗，可能有佢哋自己嘅打算，但英國係我會考慮嘅地方。（打算幾時送佢哋走？）我想佢哋學好中文嘅根基先，或者11至13歲左右啦，依家我教佢哋寫字，仲陪佢哋一齊上國語堂添，名副其實嘅陪太子讀書！」

談到房地產投資，陳豪表示有幾舊磚頭在手：「磚頭對藝人來講比較穩陣，做生意唔熟嘅話驚蝕。（冇玩股票？）都有，依家咪大閘蟹囉。（澳洲有樓？）有呀，英國就未有。（有冇10層樓喺手？）有就好。（效法任達華世界各地置業？）邊有佢咁勁？」

陳豪又謂待《陀槍師姐2020》煞科後，自己即將要投入《飛虎3》的拍攝，年尾再開《白色強人2》，他感恩自己疫市下工作不斷，又打趣：「好事嚟嘅，多啲嚟密啲手囉。」至於明天父親節，他開中夜班，會利用上午時間與家人慶祝：「只要同佢地一齊做咩都得，佢哋係寶貝嚟。（禮物呢？）佢哋媽咪（太太陳茵媺）準備咗嘞，但即使係佢哋畫隻龜、寫幾隻字，我都會好開心。」