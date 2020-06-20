AGA跟黃祥興學煮炒飯　隔空冧老竇

唱作才女AGA（江海迦）趁父親節來臨，專誠跟圈中暖男廚神黃祥興「拜師」學煮地道西班牙海鮮炒飯，實行隔空獻給爸爸，並祝願天下Daddy「父親節快樂」。一進入「煮」場，AGA即向祥興自爆對烹飪一竅不通：「喺屋企主要係媽咪入廚，佢中西菜都識，我好多時喺屋企都係寫歌，好少行入廚房，就算行入廚房，媽咪都會覺得我阻住佢。」雖然AGA自嘲廚藝麻麻，但現場所見，她無論切材料或煮食手勢都有板有眼，連祥興亦不禁讚她，難怪她自豪表示在家中廚藝排名是「低處未見低」，皆因爸爸、家姐們都不懂烹飪。

早前疫情期間，AGA笑言多了時間入廚，最愛就是焗製甜品。說到為爸爸做菜，AGA回想起來原來只有一次：「爸爸同我都好鍾意食咕嚕肉，因為媽媽經常喺澳洲，有時香港得我同爸爸，所以我試過一次煮畀佢食。不過爸爸嘅評價係叫我以後唔好再煮⋯⋯哈哈講笑咋，佢冇出聲，而且默默咁食晒！」坦言除了Daddy之外，從未有人「有幸」試過她的廚藝：「唔想危害別人健康，烹飪係要練習，煮完又要迫人食，對方又唔好意思同你講唔好食。」身旁的祥興聞言即說：「可能下一個有份食你煮嘅嘢，就成為你嘅真命天子！」AGA即耍手擰頭。

在祥興帶領下，AGA順利煮出色香味俱全的西班牙海鮮炒飯，試食後也不禁大讚自己：「跟祥興學做呢道菜，令我對入廚有番信心！第一次為爸爸學西班牙菜，好期待有日可以親自下廚煮畀爸爸食！」

提到父親節，AGA指爸爸今年因疫情影響仍身在澳洲未能返港，但兩父女一直感情深厚，最難忘是自己首次在麥花臣開演唱會時跟爸爸同台演出，AGA表示：「由細到大，我都好想爸爸帶我出去睇佢演出，直到我嘅首個演唱會，人生第一次與爸爸同台演出，好大感受，記得當時自己好緊張，反而爸爸好輕鬆，仲叫我唔使緊張，Just Enjoy！我覺得能夠與爸爸同台表演，係一個認同。」AGA續說爸爸每場騷都有撐場，表演過後亦會指點AGA需改善的地方，可見爸爸對音樂的熱誠及嚴謹。