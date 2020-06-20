張建聲做MV導演兼男主角　玩到事後煙？

藝人張建聲（Justin）繼在《作家的謊言：筆忠誘罪》及未上畫的馬來西亞電影《Yolo》擔任監製後，最近他亦首次執導演筒，為本地新進二人饒舌組合NOWWHAT的三部曲MV出任導演，今次更是他和拍檔喇英合作開製作公司的首個項目，所以Justin十分緊張，因為他除了做執導外，兼任男主角，而女角則為藝人莫穎彤（Judy）。

講到這次合作契機，Justin表示：「之前我喺馬來西亞拍緊戲，有日突然喺社交網站收到NOWWHAT嘅私訊，傳咗首歌畀我，我一聽就好鍾意，返嚟香港後同佢哋面談幾次傾合作，開頭諗係拍一首歌MV，諗諗吓不如用長鏡頭一鏡到底，但覺得一首歌唔夠玩，NOWWHAT就作多兩首變成三部曲。」首任導演的他稱由劇本到機器走位都有參與，感激拍檔喇英及攝影師的幫手，還有女主角Judy喊到力竭聲嘶的演出，他又大讚兩位追夢的年輕人﹕「其實NOWWHAT兩個成員都各自有正職，佢哋真係為咗夢想做歌手，我覺得無所謂，能力範圍幫一幫，製作過程我都吸收好多，希望大家都鍾意個MV。」

三部曲MV別以男女主觀角度描述一夜情為主題，最特別的地方是使用近乎一鏡過的拍攝手法串連三首歌，畫面一開始就由一臉鬚渣的Justin坐床食事後煙，旁邊的Judy輕露玉背，之後兩人各自離開酒店，故事中瞞男友偷食的Judy回家後撻落床大哭，掟嘢宣洩，Justin 繼續落寞，後來兩人蒲吧重遇，又重回失落的起點。