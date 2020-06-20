港星同外國人撞樣！黃智雯被誤以為拍過AV

正所謂「若要人似我，除非兩個我！」但係小編發覺有唔少港星同外國人撞樣，雖然係性別、種族、膚色、國籍都唔同，一啲血緣關係都冇，但係驟眼睇落去勁似樣，隨時令你傻傻分不清呀！

黃智雯

藝人黃智雯早前喺《十八年後的終極告白》同《降魔的2.0》都係做主角嘅佢，一晚連播兩劇，人氣梗係有番咁上下，但係網民發現原來日本都有個「黃智雯」，就係日本前AV女優麻美由真，身材「胸」湧嘅麻美，睇落同黃智雯堅係幾似樣，唔少網民都話以為黃智雯去過日本拍AV添！

陳瀅

藝人陳瀅早前喺劇集《黃金有罪》演「舞女」，相信大家都仲記得，咁啱最近有套巴西喪屍劇《新死亡片場》（Reality Z）入面一個女角、性感女星Sabrina Sato，竟然同陳瀅激似樣，唔講仲以為陳瀅去咗外國拍劇添！39歲嘅Sabrina Sato係四國混血兒，擁有巴西、日本、瑞士及黎巴嫩血統，早於2003年參與巴西版真人騷《Big Brother》而入行，之後參演過唔同範疇嘅演出，係一個全能藝人。

周柏豪

撞樣其實就冇分性別嘅，男同女個樣都好似㗎，就好似藝人周柏豪同澳洲Model Paula咁囉，雖然柏豪出名靚仔有型，但係佢個五官輪廓都同Paula勁似，十足柏豪男扮女裝一樣，真係估佢唔到喎！

梁競徽

藝人梁競徽最近喺熱播劇《飛虎之雷霆極戰》中角色悲慘，大放催淚彈，睇到觀眾相當肉緊。但係就有網民就好奇問梁競徽係咪喺日本有個妹妹㗎呢？因為佢睇落同日本青春女星橋本環奈幾似樣囉，特別係梁競徽同橋本環奈笑起上嚟個樣，你都咪唔似啦喂！

蔡思貝

講起撞樣，點可能唔數藝人蔡思貝呀，佢出道冇耐就已經有人話佢日本男神木村拓哉似樣！點知到咗依家木村個細女木村光希都出咗道，網友就將蔡思貝同木村光希個做樣做比較，睇多兩眼，又真係幾似喎！咁究竟佢係似木村拓哉多啲，定似木村光希多啲呢？

少爺占

DJ少爺占不時都畀網民話同人撞樣，仲有人列咗佢個撞樣List出嚟添，其中一個就係法國網紅人母Leeloo，相似度有9成9，就連少爺占自己都話差啲認錯自己呀，你就知有幾似啦！