即學！韓國女星私房洗面秘訣

想擁有好肌膚，就必須從基本做起。如果臉部清潔做得不到位，不但會令彩妝殘留、傷害皮膚，更會令毛孔變得粗大和堵塞，難以吸收後續護膚品的成分，所以必須徹底潔淨才能保養皮膚。雖說人人的臉部情況不同，清潔的方式也會略有不同，但整體方法還是大同小異。既然要學，不如就從很會保養的韓國女星身上偷師吧！

【金泰希─潑水潔面法】

「不老女神」金泰希今年憑着《Hi Bye，MaMa！》中的鬼魂媽媽再次出圈，除了精湛的演技令觀眾跟着劇情一起心疼外，更讓人感嘆的是她十年如一日的白滑肌膚，即使飾演媽媽角色亦不缺少女感。其潔面方法是用清水洗面，先擠出小量潔面乳，搓出濃密泡泡才上臉，然後以潑水的方式把水潑到臉上，盡量不用手觸碰、揉搓面部，避免刺激皮膚，導致皮膚鬆弛。當然如果化了濃妝，就要先用卸妝油卸掉妝容。

【孫藝珍─熱敷+檸檬水潔面】

憑着《愛的迫降》降落到大家心裏的女神孫藝珍，今年還摘下世界百大美女的冠軍，成為「最美女星」。無論是臉蛋和身材都是絕美的她也有自己的潔面秘訣，原來她在卸妝和潔面後，都會用熱毛巾敷臉約1分鐘，然後用浸泡了10分鐘的檸檬冰水作二次清潔。此舉是利用檸檬水收斂毛孔、鎮靜與抑制皮脂分泌 。

【宋慧喬─牛奶潔面】

「韓劇女神」宋慧喬有很多經典作品，被稱為「喬妹」的她有着白裏透紅的水嫩肌膚，可以Hold住甜美的風格，也可以變得帥氣。歲月對她似乎不忍下手，多年依然美貌依舊。其潔面秘訣是間中用牛奶洗面及按摩，成分天然的牛奶不但滋潤和補濕，而且也有美白功效。日常她會選擇以溫水洗臉，以免過熱或冷的水破壞皮膚的水油平衡。

【IU─洗米水洗面】

「國民妹妹」IU可以說是童顏女神，擁有「初戀臉」的她十分清純，肌膚看起來有滿滿的膠原蛋白，十分可愛。其潔面秘訣是用洗米水洗面，洗米水中含有蛋白質及對肌膚有益的維他命B1和B2等，可以去除面上油脂和老化物，回復肌膚白滑。

【裴秀智─424潔面法】

「國民初戀」秀智同樣是水嫩肌代表，可說是青春感十足的女神。她曾在節目中公開自創的「 424潔面法」，第一步是用卸妝油在臉上按摩4分鐘，徹底卸除彩妝。第二步是用潔面泡泡按摩2分鐘，清除殘留的彩妝和油脂污垢。最後一步再用清水沖洗4分鐘，水溫亦有講究，先用溫水，再用冷水，便能有效收縮毛孔。