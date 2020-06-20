戴罩同時敷Mask？港產口罩防疫保濕

疫情底下全城戴罩，但長時間佩戴令不少人皮膚敏感，悶熱環境更有機會誘發暗瘡及粉刺等問題。最近香港有款新口罩就提供埋「面膜」功能，等大家戴罩皮膚都Keep住靚靚！

這款新口罩叫CHITTON Pro3Mask，由本地初創公司CHITTON推出，最大賣點是內層物料採用HKRITA殼聚糖紗線紡紗技術打造，殼聚糖有保濕、抑菌、促進皮膚細胞再生及製造天然膠原蛋白等作用，戴上恍如敷Mask咁舒適，而且使用後不會產生異味，可放心長戴。

內層以外，Pro3Mask還具另外兩層保護，中層有效過濾微粒及阻隔細菌，防水外層則結合了日本光觸媒專利技術，全面防蟎、防菌、防霉、防臭，並能淨化空氣。廠方又稱，口罩採用3D剪裁設計，舒適貼面，清洗重用60次仍能保持99.9%抑菌效果。

Pro3Mask原價約$270一個，坦白講都幾貴，幸好現時做緊優惠，經官網(www.chitton.com)買約$200就有兩個，唔知貪靚嘅「絲打」們有無興趣買番個呢？