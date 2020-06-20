內斂湯鎮業父愛藏心底　孖仔入行始知爸爸辛苦

藝人湯鎮業的孖仔湯君慈（Bruce）與湯君耀（Chris）因父親身在內地拍戲，故未能一家人慶祝父親節，他們說：「可能會同爸爸視像傾偈，以往會同埋家姐一齊食飯，通常家姐會送禮物，我哋就好少。」

孖仔指爸爸比較內斂，不擅將愛宣之於口，大孖Bruce舉例：「有次同爸爸喺北京拍戲，喺現場好少傾偈，但知佢不斷問我身邊人，我表現點，又叫其他人提我要小心啲。佢知我帶唔夠衫，又會上網訂衫畀我。」

細孖Chris表示小時候因爸爸經常在內地工作，到後來他們在美國升讀大學，故父子相處時間不多：「爸爸會盡量爭取機會同我哋相處，有時我去內地，爸爸會叫我陪佢去品牌活動。」現時孖仔隨着湯鎮業的步伐入行，坦言因而對父親有更多了解：「知佢工作係好辛苦，以前以為拍戲好簡單，原來唔係，爸爸好專業，又識好多電影。」

湯洛雯爆老竇無暇慶祝

至於孖仔的堂姊湯洛雯坦言未知父親節如何慶祝：「爸爸（湯鎮宗）都唔得閒，大家都忙。」問到身為上位花旦，對堂弟在演藝路上有何建議，她即謙稱：「我都係新人，冇乜心得，都係專注啲、勤力啲。」