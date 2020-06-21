東方日報C2：古巨基囝囝4個月識講I Love You

今年是古巨基47年來最難忘的父親節，皆因首當爸爸的他，有比自己更重要的囝囝Kuson陪伴度過。回想湊仔的日子，雖然超過180個夜晚「冇覺瞓」，但抱着「另一個自己」時，觸摸到其手汗，第一次聽到囝囝講「I Love You」，甜到他有重拾久違的初戀感覺。

現年47歲的古巨基一索得男，去年底太太Lorraine於美國秘密誕下Kuson，轉眼間「金叵羅」已半歲大，「有子萬事足」的他自言今個父親節很特別：「除咗父母、太太外，感覺呢個世界多咗一個人係比自己更重要嘅，佢郁少少、叫少少，我就好想知佢有咩問題，想幫佢解決。」昨晚他已提早慶祝父親節，相約父母及胞弟一家享受三代同堂之樂，而今日的慶祝節目就是過三人世界：「同太太一齊湊仔。」問有甚麼說話跟囝囝說？他表示：「想同佢講I Love You。」隨即自爆一件超感動的事，他曾對當時約4個月大的囝囝說「I Love You」，竟獲「愛的回應」：「佢跟住講『I Love You』，（好神奇喎？）雖然佢只係𦧲𦧲脷講BB話，但我當佢識講㗎啦！」

幫仔掃風似初戀

基仔又分享當奶爸的辛酸，指囝囝出世後，自己全職負起通宵餵奶、換片重任，至今已逾180夜不敢「瞌眼瞓」：「我晚晚坐喺佢床邊，見到佢曾經趴住瞓，所以全程𥄫實佢，我怕佢唔識轉身會焗親，等到工人姐姐朝早嚟接更，我先敢返房上床瞓。」問是否辛苦過拍戲及做唱片？他指歌手會視自己的作品為「BB」，對於Kuson而言，他更形容為「嘔心瀝血」之作，不過每次看見囝囝的笑臉時，承受的眠乾睡濕也感值得。笑問他是否很久沒有與太太同床？他哈哈大笑說：「又唔係，老婆有時會陪我哋兩仔爺，捱到凌晨3點幾佢先返房嘅。」他又讚囝囝是乖BB，很少扭計大喊，令新手父母有好日子過。

有謂囡囡是爸爸的「前世情人」，但在Kuson身上，基仔仍有種「初戀感」，指半夜餵飲夜奶後，跟手就會幫囝囝掃風，雖然有時抱到手攰，但感覺如抱着初戀情人：「好似大家坐喺海邊，佢挨落我膊頭瞓着咗，嗰時就算畀人枕到手痹，背脊有幾痕，因為唔想整醒佢，所以郁都唔敢郁，感覺好初戀。囝囝雖然唔係女仔，但我總係覺得我哋前生已經有種關係。」

手汗多十足「自己友」

基仔又指囝囝完全是另一個自己：「佢個樣愈大愈似我，身形都係高，比同齡BB手腳較長外，同我一樣有手汗，一摸到佢隻手仔濕濕地，就知係『自己友』。」原來基仔父子手汗大是遺傳自爺爺。談及和囝囝最難忘的經歷，他第一時間表示是打針，自言與太太視囝囝如心肝寶貝，但目擊囝囝被針拮時最心痛：「BB要定期去醫生度檢查同打疫苗，打針個感覺好似係親自帶佢去接受痛楚，古太直情唔敢睇添！」

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