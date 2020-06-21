生肖指數　是日吉星：馬

鼠：↓ 今天簡單的事還可應付得來，處理大事會使你緊張，顧此失彼易誤事。

牛：↓ 是日沖煞，人際關係開始困擾着你，朋友雖重要也要顧及自己的感受。

虎：→ 嘗試了解一下情人的思想，別讓忙碌作為藉口，造成兩人之間的問題。

兔：↑ 今天不妨積極地答應朋友的邀約，增加邂逅機會，愛的火花正在燃點呢！

龍：→ 別老是想出風頭，今天適宜低調，不宜突出自己。黑色是你的保護色。

蛇：→ 今天目光較為遠大，思維能顧及實際的可行性。多使用藍色有助思考。

馬：★ 這天思維不斷有創意，不要三心兩意，決斷去做，所有事情也能成功。

羊：↓ 壓力很大的一天，別讓問題成為心理負擔，宜多休息，問題自可解決。

猴：→ 今天不妨勞動一下身體，整頓生活空間，空間大了，心情也舒暢起來。

雞：→ 因為別人的失誤而使到你有損失，但有時塞翁失馬，焉知非福呢？

狗：→ 今天你不能找到你要找的人，不用擔心，過一陣子，他就自然會現身。

豬：↑ 橫財運來到，無論六合彩還是足球都有所斬獲。黃水晶助財運更進一步。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌