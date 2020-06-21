終於唔再遮！賈靜雯公開大女樣貌似足兩姊妹

台灣女星兼金鐘視后賈靜雯跟前夫育有一女梧桐妹（Angel），她為保護女兒的私隱，多年來在社交網站上載女兒相片時，都會用貼圖將女兒的樣子遮住，不過，她跟現任丈夫生的兩個女兒就未有遮樣，所以一度令大女誤會賈靜雯不愛她。

而最近大女的樣子終於解禁，近日賈靜雯罕有公開女兒真面目，她趁女兒15歲生日，在社交網站發長文送祝福，並放上多張女兒的相片，Angel已長得亭亭玉立，跟賈靜雯儼如兩姊妹。賈靜雯寫道：「當上天給我第一個大寶貝天使，我就知道我的人生是充滿了愛與幸運，大Angel生日快樂。這15年養成了妳善良天真及獨立勇敢的個性，媽媽是何等幸運，可以陪伴着妳一路的變化與成長...雖然中間有許多磨難，但這就是我們生命最甜美累積的果實﹗」

而梧桐妹跟同母異父的兩位妹妹亦相處融洽，賈靜雯稱：「今早問妹妹們最想得到的禮物是甚麼？她們說是Angel，原來妳不只媽媽最棒的禮物，更是妹妹們最想最棒的禮物喔！愛妳！」網友紛紛向Angel送上祝福之餘，不少網民指Angel小時候的樣子竟跟吳尊的女兒Nei Nei撞樣。