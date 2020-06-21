【健樂事】日長夜短　夏至防曬4大貼士

夏至是一年中白晝最長的一天，當然要做好防曬啦！（互聯網）

6月21日是夏至，意思指陽氣生發到極點，是一年中白晝最長而黑夜最短的一天！眾所周知，當身體長時間暴露於陽光之下，體內的黑色素細胞就會分泌出黑色素，反應強烈者，膚色就會容易變黑。雖然很多人覺得古銅色皮膚或所謂「小麥肌」是青春、性感、有型、有活力的象徵，但其實皮膚被曬黑，代表它受到紫外線的傷害，若不加以保護，除了會加速皮膚老化，令皮膚出現發紅、脫皮等曬傷徵狀，更有機會引起皮膚細胞突變，觸發皮膚癌，因此有必要做好以下4大防曬措施！

1.睇時間出門

避免在上午9時至下午3時（即紫外線最強的時段）逗留於戶外進行長時間的活動。

2.塗搽防曬霜

出門前15分鐘要塗防曬霜，而無論防曬系數高或低，如果會接觸到紫外線（窗戶也有機會透光），一天只塗一次是不足夠的，最佳的做法是每隔2~3小時補塗一次。

3.產品要識揀

揀選防曬產品時，應留意它是否有標示防曬系數，即PA值及SPF值，前者代表產品阻擋紫外線A的能力，後者反映產品阻擋紫外線B的能力。一般而言，進行戶外活動時，塗搽PA +++ 及SPF 30的防曬霜已經足夠。

4.裝備不可少

要是陽光猛烈的話，除了塗搽防曬霜，最好帶備太陽傘，佩戴太陽帽，穿着防曬衣。再者，據美國兒科醫學會指出，防曬產品不宜用在年齡未滿6個月的嬰幼兒身上，因此有必要為年幼的子女提供這些裝備。

真係曬燶點算好？

護理方面，輕度曬傷者應在有冷氣或陰涼地方休息，以冷水洗澡及補充足夠水分，為身體散熱。另外，患者可用濕毛巾敷在患處5至10分鐘，每天敷3至4次，亦應多塗搽潤膚霜，以滋潤皮膚，每天約4至5次。如皮膚出現發炎及大範圍水泡，應盡快求醫。若患處出現水泡，切勿自行弄穿水泡，以免增加皮膚受細菌感染的風險，亦不應以冰敷患處，以防凍傷。