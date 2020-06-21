晒肌登熱搜！金秀賢新劇首播收視勝《迫降》

去年7月退伍的32歲男神金秀賢攜昨晚首播的tvN新劇《雖然是精神病但沒關係》強勢回歸。飾演精神病院男看護的金秀賢，開場不久便已半裸晒肌搶收視，他在任職的精神病院更衣室換衫，大晒八塊結實腹肌及背肌，當兵後明顯比以前更Man，難怪劇集播完後，「金秀賢腹肌」隨即登上內地熱搜榜。

首集劇情主要交代金秀賢與自閉症哥哥相依為命，徐睿知扮演反社會人格障礙的人氣童話作家，性格高傲，二人首次見面，留下壞印象，但吳正世於劇中飾演的金秀賢胞兄，卻是女方的粉絲，男女主角隨即展開一段糾纏不清的奇幻浪漫緣分。

《雖》劇是金秀賢繼韓劇《製作人》後相隔5年再主演電視劇，亦是他退伍復出之作而備受期待，首播高開6.09%，稱冠同時段的收費頻道節目，亦高於玄彬與孫藝珍早前合演的tvN熱播劇《愛的迫降》首播6.07%收視，《愛》劇結局最終創下21.68%新高。

至於池昌旭與金裕貞合演的SBS韓劇《便利店新星》，昨晚播出第2集，首半小時與《雖》劇對撼，由首播上下部，分別錄得4.8%、6.3%，下滑至3.7%，幸後半部回升至6.8%。