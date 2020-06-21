答案呼之欲出！伍詠薇爆某前輩衰嘢：鍾意扮五虎

由伍詠薇（伍姑娘）同林盛斌（Bob）主持嘅節目《Tiger's Talk》，邀請一班《飛虎之雷霆極戰》演員上去傾偈，分享拍劇及生活事。日前一集就請到苗僑偉（三哥）、黃宗澤（Bosco）及吳卓羲（Ron）擔任嘉賓，當講到「難忘的前輩」時，估唔到最爆嘅嘢係喺伍姑娘口中而出！

伍姑娘話：「當時喺娘家（亞視）過嚟呢邊…」隨即模仿對方神情動作：「咁我唔講邊個喇！」吳卓羲即笑言：「好神似喎，應該係嗰個囉！」仲大爆對方「威水史」：「唔會教㗎，直情可能係嚟到慢慢講囉，講錯咗再嚟過，你濕晒你嘅事，或者佢會唔到、遲到、失蹤或者8個鐘頭後先返工都係咁樣！」眾人即時追問係邊個時，伍姑娘就話：「我講你聽我死梗喇！」而對方係依然尚在嘅！

之後伍姑娘再扮當事人Chok爆表情，吳卓羲就笑話咁Chok一定係林峯啦！伍姑娘喺大家推波助瀾下，再對住三哥講：「你五虎有邊幾個呀？其中一個，嗰個人好鍾意學佢（五虎其中一位）嘅，唔講邊個喇！」吳卓羲都即刻Get到係邊個，伍姑娘再補充：「以前好衰呀，不過依家好好人，以前真係彩你都傻，見到你哋呢啲後輩，話知你死，望都唔望你一眼，我真係心諗『吓』！」Bob再問：「係咪兩個字㗎？」伍姑娘聞言即反白眼：「死啦今次，人哋冚家嚟打我咁點呀？」答案唔使講似乎呼之欲出喇…