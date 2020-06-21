安索艾高否認性侵指少女自願　為做賤男飛女道歉

《寶貝神車手》（Baby Driver）美國男星安索艾高（Ansel Elgort）昨日被女網友Gabby指控於2014年她17歲時，性侵處女的她，索取裸照並要求她安排女同學「多人運動」，安索於社交網站發出聲明，聲稱兩人是正式拍拖，沒有用強，但為分手分得賤格而道歉。

安索撰文表示：「見到最近24小時關於我的消息於社交網站流傳，令我很困擾。我不能說自己明白Gabby的感覺，但她所形容的事情並非屬實。我從來沒有，亦不會性侵任何人。真相是，2014年於紐約，當我20歲時，Gabby與我有一段短暫、合法與完全雙方同意的關係。很遺憾地，我沒有好好處理分手。我只是斷絕與她聯絡，這是種幼稚與殘忍的行為。我知道這個遲來的道歉，不能赦免我突然消失這種過份行為的過失。」

他最後總結：「當我看回自己以前的態度，我感到嘔心與深深的慚愧。我真誠感到歉意。我知道我一定要繼續反思，學習與努力培養同理心。」不過網友並不信服安索的解釋，指這是性侵別人後，老屈對方不忿被飛的典型開脫手法。