台灣藝人柯震東自2014年涉毒事件後,事業直插水底,依家好艱難先復出,仲有新片上畫,佢自己都好好珍惜機會。咁啱電影宣傳期撞正佢生日(18日),前女友、台灣女星蕭亞軒(Elva)都好有心,去佢社交網留言慶生,點知就有口臭網友留言表示希望可以一齊封殺二人,點知就觸動蕭亞軒怒火!

蕭亞軒今日一早就轉發該發文,仲用英文鬧爆網友Crazy,為柯震東護航,直指人人都會犯錯:「U are crazy .. everyone makes mistakes.. have you ever thoughthe is so much healthier thank you expecially our health(傻的嗎…人人都會犯錯…你可唔可以諗嘢健康啲呀)」今次蕭亞軒出面反擊,果然再見亦是朋友,朋友仲要係一世添!